Joe Biden, "operato per un tumore": voci inquietanti sulla sua salute

L'ex presidente Usa Joe Biden ha recentemente subito un intervento chirurgico per rimuovere cellule cancerose dalla pelle, come ha confermato il suo portavoce al media statunitense. Lo riferisce NBC. A 82 anni, l'ex presidente americano si sta appena riprendendo dall'operazione chirurgica, secondo una tecnica che consiste nel rimuovere strato dopo strato i tessuti cancerosi fino all'eliminazione completa delle cellule malate. La data esatta dell'intervento resta sconosciuta, ma delle foto scattate a fine agosto a Greenville, nel Delaware, mostravano già un ampio cerotto visibile sul suo cranio.

Non è la prima volta che l'ex inquilino della Casa Bianca si sottopone a un simile intervento. Nel febbraio 2023, quando era ancora in carica, una lesione cancerosa gli era già stata rimossa dal torace durante un esame medico di routine. La biopsia aveva rivelato un carcinoma basocellulare, una delle forme più comuni di cancro della pelle.

Lo scorso maggio, Biden ha rivelato di essere stato diagnosticato con una forma "aggressiva" di cancro alla prostata con "metastasi ossee". Questo tumore è classificato con un punteggio di 9 secondo la scala di Gleason, che valuta l'aggressività dei tumori della prostata su una scala fino a 10.

