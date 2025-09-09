Libero logo
Flotilla: “Barca colpita da un drone in acque tunisine”. A bordo anche Greta

martedì 9 settembre 2025
Nella notte, un drone militare avrebbe colpito la Family boat, una delle principali imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, ormeggiata a Sidi Bou Said, in Tunisia, in attesa di partire per Gaza. A bordo c’erano membri del comitato organizzatore, tra cui Greta Thunberg, Yasemin Acar e Thiago Avila. L’attacco avrebbe causato un incendio che ha distrutto il ponte superiore, danneggiato l’albero maestro e parte della stiva, rendendo la barca temporaneamente inagibile. Le immagini diffuse dagli attivisti mostrano il momento dell’esplosione, ma le autorità tunisine parlando di un incendio accidentale nei giubbotti di salvataggio e negando la presenza di droni. 

La Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di non aver rilevato "alcun drone" dopo che la flottiglia diretta a Gaza ha annunciato che una delle sue imbarcazioni sarebbe stata "colpita" in acque tunisine. "Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni", ha dichiarato la Guardia nazionale. Gli organizzatori della flottiglia hanno dichiarato in un comunicato di sospettare un attacco con un drone. 

