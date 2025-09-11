La Polonia schiera 40mila soldati sul confine, la Francia manda i caccia: venti di guerra con la Russia

La Russia fa partire la colossale esercitazione militare Zapad 2025 con la Bielorussia, mandando un nuovo minaccioso segnale al "Fronte Est" della Nato (e dell'Europa) a poche ore dal gravissimo incidente dei droni che nella notte tra martedì e mercoledì hanno violato lo spazio aereo della Polonia. Varsavia in tutta risposta schiera 40mila soldati al confine bielorusso e per alzare la temperatura dello scontro interviene anche Emmanuel Macron, annunciando l'invio di 3 caccia francesi per proteggere l'alleato polacco. In pieno clima a guerra fredda, forse nel momento più rischioso dal febbraio 2022, data dell'invasione dell'Ucraina, Varsavia ha annunciato di aver deferito la questione dei droni russi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, che terrà una riunione d'urgenza domani a New York. Ritenuta intenzionale da Varsavia e dai suoi alleati, ma smentita da Mosca, l'intrusione di una ventina di droni dai cieli di Ucraina e Bielorussia ha suscitato forti reazioni nel Paese, che chiede un rafforzamento delle capacità militari dell'Ue e della Nato sul suo territorio. Il deferimento al Consiglio di Sicurezza mira a "attirare l'attenzione del mondo su questo attacco senza precedenti condotto da droni russi contro un Paese che non è solo membro dell'Onu, ma anche dell'Unione Europea e della NATO", ha spiegato il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. La presidenza sudcoreana del Consiglio di Sicurezza ha annunciato che si riunirà domani alle 15 locali (le 21 in Italia).

Il Consiglio è composto da cinque membri permanenti con potere di veto, divisi in due gruppi geopoliticamente contrapposti: Stati Uniti, Francia e Regno Unito, alleati di Polonia e Ucraina, da una parte, e Russia e Cina dall'altra. Venerdì 12 settembre però (e fino al 16 settembre) andranno in scena le imponenti esercitazioni congiunge Mosca-Minsk definite Zapad-2025 (ovvero Ovest-2025). In tutta risposta, come detto, il governo polacco ha deciso di chiudere il confine con la Bielorussia a partire da oggi e a limitare il traffico aereo ai suoi confini orientali. Anche Lituania e Lettonia hanno annunciato restrizioni al traffico aereo ai loro confini con Russia e Bielorussia. Allo stesso tempo Varsavia sta schierando circa 40.000 soldati ai confini con Bielorussia e Russia.

Mosca ha chiesto ai polacchi di riconsiderare la loro decisione "il prima possibile" e "di riflettere sulle conseguenze di misure così controproducenti", come spiegato in un comunicato dalla portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova. Parigi invece mobilita tre caccia Rafale per "contribuire alla protezione dello spazio aereo polacco", ha annunciato il presidente francese Macron su X, precisando di essersi impegnato ieri in questo senso con il premier polacco Donald Tusk. "Ho evocato questo tema anche con il segretario generale della Nato e con il primo ministro britannico, a sua volta coinvolto nella protezione del Fianco Est", precisa Macron nel tweet.

