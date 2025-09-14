Secondo le prime previsioni la Cdu ha vinto le elezioni locali nel Nord Reno-Vestfalia. I Cristiano-Democratici hanno ottenuto il 34% dei voti, un risultato che si avvicina a quello storicamente negativo delle elezioni locali del 2020, quando la Cdu ha ottenuto il 34,3%. Secondo le previsioni di Infratest dimap, l'Spd si è affermata come secondo partito con il 22,5%. Ciò significa che i socialdemocratici dovranno accettare un ulteriore leggero calo rispetto al 2020. Cinque anni fa, l'Spd aveva raggiunto il minimo storico dei voti, attestandosi al 24,3%.

L'AfD ha ottenuto guadagni significativi. Secondo le previsioni, potrebbe più che triplicare il suo risultato, raggiungendo il 16,5% (2020: 5,1%). I Verdi hanno subito pesanti perdite, scendendo all'11,5%. Nel 2020, i Gurenen hanno ottenuto il suo miglior risultato alle elezioni locali, con il 20%. Secondo le previsioni, il 3,5% dei voti è andato all'Fdp. Cinque anni fa, i Liberali avevano ottenuto il 5,6% nel territorio. La Die Linke, con una previsione del 5,5%, è superiore al risultato del 2020, pari al 3,8%. Le elezioni locali nel Nord Reno-Vestfalia, il Land più popoloso, sono le ultime elezioni importanti in Germania quest'anno. Il voto è visto come il primo test politico per valutare l'umore del governo di coalizione conservatore-rosso guidato dal cancelliere Friedrich Merz dopo le elezioni federali anticipate dello febbraio scorso. Il Nord Reno-Vestfalia ha più elettori di tutti gli altri Laender della Germania orientale messi insieme.