Charlie Kirk, gli applausi alla sua morte sono una macchia indelebile

No, decisamente non funziona e non convince il tentativo in corso da parte di numerosi e autorevoli politici e intellettuali di sinistra di provare a rovesciare la frittata dopo l’orrendo assassinio di Charlie Kirk. Se anche - qui - volessimo dimenticare la demonizzazione, perfino post mortem, subita da quel ragazzo. Se anche potessimo chiudere gli occhi davanti alla sistematica distorsione del suo pensiero, perfino con citazioni inventate o rovesciate di senso. Se anche avessimo voglia di rimuovere dalla nostra memoria i commenti e le interviste di chi, pur dotato di strumenti culturali per riconoscere la violenza e prenderne le distanze, ha invece preferito giustificarla o contestualizzarla ambiguamente.

Ecco, se anche, se anche, se anche, se anche esaurissimo il nostro magazzino di “se anche”, resterebbe- primitiva e feroce come una lapidazione - la quantità di applausi, non solo social, venuti da sinistra, da quella che un tempo si sarebbe definita la “base”, verso l’elimin a z i o n e dell’odiato Charlie. Quegli applausi e i loro autori restano incancellabili. E non sono liquidabili come feccia online: troppo comodo. Né solo come belve in mala fede: troppo semplice pure questo. No: si tratta di persone (non di rado tragicamente in buona fede, convinte anzi di essere le “migliori”) che hanno succhiato il latte dell’odio dalle mammelle dei media di sinistra, che sono state allevate e allenate (chi per cinque, chi per trent’anni) a ritenere che l’avversario sia sempre necessariamente “fascista”, perversamente pericoloso, sadicamente pronto a torsioni autoritarie e svolte anticostituzionali.