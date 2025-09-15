Repubblica rinnega la democrazia: il titolo-choc sul botto di Afd

Ciò che sta accadendo nei giorni della morte di Charlie Kirk spiega molte cose. E le spiega in modo paradigmatico. Rivela tanto sulla sinistra nostrana. Si pensi infatti all'iniziale rimozione del fatto, poco dopo i colpi delle pallottole: pochissimi commenti, quasi nessuno, eccezion fatta per le parole di Matteo Renzi, non a caso il meno a sinistra di tutti, almeno per quel che concerne il metodo.
Poi ecco che il silenzio si rompe, ma soltanto per dare il là a una narrazione allucinata e allucinante: il "giustificazionismo" di sbieco. Si ma Kirk incitava all'odio, sì ma Kirk diceva cose orribili, sì ma Kirk odiava i neri e una infinita sequenza di altri "sì ma" falsi o non circostanziati. Ma il fatto che fossero falsi o non circostanziati conta zero: l'unica cosa che conta è che era appena stato ammazzato un 31enne e, da Piergiorgio Odifreddi a Roberto Saviano (giusto per citare due nomi e restando lontani dal botta e risposta tra Schlein e Meloni), era una gara a tentar di spiegare come si è arrivati a quella morte. Inconcepibile, agghiacciante, eppure reale.
Quanto accaduto dopo l'assassinio di Charlie Kirk, in una certa misura, si lega con il fatto, perimetrale ma fino a un certo punto, di cui vi diamo conto in questo articolo. Come è stato accolto quel letale colpo di pallottola ci offre una lente attraverso cui guardare un titolo proposto da Repubblica oggi, lunedì 15 settembre. L'argomento sono le elezioni del Nordreno-Westfalia, il Germania, dove Afd ha triplicato i voti rispetto alla tornata precedente, superando il 16 per cento.
Germania, Afd a valanga nelle elezioni regionali: ora Friedrich Merz tremaSecondo le prime previsioni la Cdu ha vinto le elezioni locali nel Nord Reno-Vestfalia. I Cristiano-Democratici hanno ot...
Dunque, veniamo al titolo: "In Germania vola l'ultradestra / Il contagio dell'Adf arriva a ovest". Così Repubblica a pagina 15, senza smarcarsi dal titolo con cui era stato proposto il fatto la sera precedente, nell'edizione online. Già, il "contagio". Ossia virus, male, malattia. Eppure trattasi soltanto di democrazia, al netto di tutto il male che si possa pensare di Afd.
Capite bene come ci sia un filo conduttore, tra questo titolo e il "giustificazionismo di sbieco" dell'omicidio di Charlie Kirk. Due espressioni di democrazia, controverse quanto volete, lontane da voi quanto volete. Ma un omicidio non dovrebbe essere mai spiegato col fine malcelato di spiegarlo (se non giustificarlo...), così come un voto democratico non dovrebbe essere mai paragonato a un virus.