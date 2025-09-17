Russia, la guerra in Ucraina obbliga Putin ad alzare le tasse

Un bombardamento russo su Zaporizhzhia ha causto un morto e 13 feriti, un altro drone russo è passato sulla Polonia, ma intanto l'Ucraina ha annunciato avanzate sia verso il confine russo nel nord-est e sia a est con la riconquista della città di Pankivka a est, mentre attacchi con droni hanno colpito la regione russa di Belgorod. Hanno fatto impressione soprattutto i primi bombardamenti nell’Oblast’ di Leningrado dalla fine dell’assedio tedesco, a inizio 1944. Colpita la rete dei treni militari russi, e colpita una ennesima raffineria. «Le sanzioni più efficaci, quelle che funzionano più rapidamente, sono gli incendi alle raffinerie di petrolio russe, ai suoi terminal, ai suoi depositi di petrolio. Limitare significativamente l'industria petrolifera russa significa limitare significativamente la guerra», ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky, che secondo il segretario di Stato Usa Marco Rubio potrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump a New York la prossima settimana.

Quello delle sanzioni a colpi di droni è un punto chiave, perché vari analisti ritengono che gli attacchi alle raffinerie potrebbero costringere Putin addirittura ad aumentare le tasse, con possibili gravi ricadute sul consenso interno. Gli attacchi mirati dell’Ucraina hanno infatti messo fuori uso circa il 17% della capacità di raffinazione del Paese, facendo impennare i prezzi dei carburanti e creando carenze in tutto il territorio. Il prezzo della benzina a Mosca è cresciuto del +30% in poche settimane, mentre i trasporti e la logistica si trovano in ginocchio.