Secondo i criteri Onu tutto diventa genocidio

Passi per i folgorati sulla via di Gaza per la causa palestinese, quelli che non ne ricordano attentati e stragi in mezzo mondo Roma compresa, ma che ci si mettesse anche l’Onu a proclamare che a Gaza si sta compiendo un genocidio, secondo criteri emozionali e generici mascherati da requisiti scientifico-giuridici, allora la situazione è grave e pure seria. E pensare che storia e logica i genocidi li contavano sulle dita di una mano: il tentativo turco di liberarsi degli armeni (1,5 milioni di vittime); il disegno nazista per cancellare scientificamente e industrialmente gli ebrei dall’Europa con la Shoah (6 milioni); l’autogenocidio di Pol Pot nella Cambogia dei khmer rossi (1,7); i massacri seriali in Ruanda (800mila). Ma se usiamo la geometria variabile della politica militante, del tifo da stadio a chi la spara più grossa, allora l’elenco sarebbe lunghissimo e improbabile.
Anche perché l’Onu sbandiera che di quei requisiti ne basta appena uno. E allora lo era pure quando la Luftwaffe bombardò Conventry in maniera talmente devastante da creare il neologismo “conventrizzare”: lo scopo infatti era quello di cancellare la popolazione inglese assieme alla città, come per Londra con le bombe volanti V1 e V2. Ma quando i quadrimotori Raf e Usaaf attaccarono le città tedesche, la finalità non era forse il massacro dei civili? Nel 1944-1945 almeno due milioni di tedeschi vennero brutalmente cacciati dai territori orientali dall’Armata Rossa, tra violenze indicibili e stupri di massa, poi ripetuti a Berlino. Mica li avvisarono prima. Anche qui ci sono più punti dell’Onu, non retroattivi per il diritto ma riconoscibili e applicabili moralmente. Valgono anche nel caso dei Decreti Beneš, immodificabili e imprescrittibili, per l’espulsione forzata e violenta dall’oggi al domani di tre milioni dei tedeschi dai Sudeti. E, in scala numericamente minore, per migliaia di infoibati e circa 300mila esuli istriani, giuliani e dalmati, uccisi, perseguitati e cacciati da Tito con la pulizia etnica. Rientra tutto nei punti dell’Onu.
Nel 1939-1940 i sovietici deportarono anche migliaia di bambini polacchi e li sottoposero a russificazione forzata nei gulag: uguale a quello che ha fatto pochi mesi fa Putin con i bambini ucraini. Per l’Onu è genocidio? Quando gli americani sganciarono le atomiche su Hiroshima e Nagasaki intendevano farle sparire con tutti gli abitanti. Se Israele avesse voluto, avrebbe cancellato Gaza in un amen: da qui partirono i miliziani di Hamas per il mattatoio del 7 ottobre. Invece ha esortato in continuazione Hamas a rilasciare gli ostaggi e i gazawi a sfollare. Gli americani nel 1945 non preavvisarono mica i giapponesi. L’ultima follia dell’Onu – che guarda caso riconosce i genocidi a naso per non riconoscere la sua sistematica e pervicace incapacità di prevenire, gestire o concludere i conflitti e persino i massacri (come a Srebrenica) – è quella di agitare lo spettro genocida. Lo stesso viene fatto da pro Pal e nostrani sindacati e militanti rossi ma non di vergogna che agitano le bandiere dei terroristi come fossero i nuovi partigiani.
Nessuno li ha mai visti invece in piazza contro la rinascita di un reale e muscolare antisemitismo, al quale danno lievito con gesti velleitari e parole arroventate, anche banalizzando il genocidio e servendolo à la carte. Neanche un cenno ad Hamas che nello statuto ha la distruzione totale di Israele, né agli Houthi che sulla bandiera urlano alla morte di Israele. E se questa non è la programmazione di un genocidio, allora il genocidio non esiste.