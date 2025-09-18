Secondo i criteri Onu tutto diventa genocidio

Passi per i folgorati sulla via di Gaza per la causa palestinese, quelli che non ne ricordano attentati e stragi in mezzo mondo Roma compresa, ma che ci si mettesse anche l’Onu a proclamare che a Gaza si sta compiendo un genocidio, secondo criteri emozionali e generici mascherati da requisiti scientifico-giuridici, allora la situazione è grave e pure seria. E pensare che storia e logica i genocidi li contavano sulle dita di una mano: il tentativo turco di liberarsi degli armeni (1,5 milioni di vittime); il disegno nazista per cancellare scientificamente e industrialmente gli ebrei dall’Europa con la Shoah (6 milioni); l’autogenocidio di Pol Pot nella Cambogia dei khmer rossi (1,7); i massacri seriali in Ruanda (800mila). Ma se usiamo la geometria variabile della politica militante, del tifo da stadio a chi la spara più grossa, allora l’elenco sarebbe lunghissimo e improbabile.

Anche perché l’Onu sbandiera che di quei requisiti ne basta appena uno. E allora lo era pure quando la Luftwaffe bombardò Conventry in maniera talmente devastante da creare il neologismo “conventrizzare”: lo scopo infatti era quello di cancellare la popolazione inglese assieme alla città, come per Londra con le bombe volanti V1 e V2. Ma quando i quadrimotori Raf e Usaaf attaccarono le città tedesche, la finalità non era forse il massacro dei civili? Nel 1944-1945 almeno due milioni di tedeschi vennero brutalmente cacciati dai territori orientali dall’Armata Rossa, tra violenze indicibili e stupri di massa, poi ripetuti a Berlino. Mica li avvisarono prima. Anche qui ci sono più punti dell’Onu, non retroattivi per il diritto ma riconoscibili e applicabili moralmente. Valgono anche nel caso dei Decreti Beneš, immodificabili e imprescrittibili, per l’espulsione forzata e violenta dall’oggi al domani di tre milioni dei tedeschi dai Sudeti. E, in scala numericamente minore, per migliaia di infoibati e circa 300mila esuli istriani, giuliani e dalmati, uccisi, perseguitati e cacciati da Tito con la pulizia etnica. Rientra tutto nei punti dell’Onu.