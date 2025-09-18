Enzo Iacchetti, Mizrahi attacca ancora: "Non credo sia in grado"

Il dopo-puntata di E' sempre Cartabianca è stato, se possibile, ancora più vivace della già infuocata diretta. Enzo Iacchetti ha pesantemente insultato Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, dandogli dello "str***o pezzo di m***a" e minacciandolo addirittura di prenderlo "a pugni" al culmine di un confronto-rissa su Gaza e Israele. Una vicenda e un video diventati ovviamente virali nel giro di pochi minuti, dividendo l'opinione pubblica e i commentatori.
"Non sono nemico di nessuno, ma per fare la pace bisogna essere in due", commenta a bocce ferme Mizrahi, intervistato dall'agenzia Adnkronos. "Sono disponibile, ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli. Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa diversamente da lui".
Riguardo a quanto andato in onda su Rete 4, spiega, "non lo definirei tanto un dibattito, piuttosto un monologo. Non ho potuto dibattere perché diceva che può parlare solo lui e non vi può essere contraddittorio su certi temi". Nel pieno della bagarre, Mizrahi aveva dato del "fascista" a Iacchetti: "Sono molto attento a non offendere, ma se uno ti dice 'non hai diritto di aprire bocca, scendo giù e ti meno', questo per me è un comportamento da fascista, espressione usata come constatazione di un atto di arroganza. Non voleva essere un'offesa, ma anche lui però ha dato dei nazisti agli israeliani. Non sono stato io a portare la discussione in quella direzione...".
"Sono uno studioso del conflitto mediorientale - prosegue il presidente Federazione Amici di Israele - e sono abituato a parlare con le persone che conoscono i fatti, e quando c'è chi questi non li conosce risulta difficile il confronto. Voglio comunque ribadire che non c'era alcuna intenzione da parte mia di offendere nessuno, ho cercato di non rispondere per le rime. Iacchetti l'ha presa sul personale. Poteva essere un confronto sereno, io portando i miei dati, lui i suoi, poi il pubblico si sarebbe fatto liberamente la propria idea. Questo per me è dibattere", conclude Mizrahi che non esclude di essere ospite in una nuova puntata del talk su Rete 4.
A conferma del "clima" di dialogo inesistente evocato da Mizrahi, ecco la reazione di Iacchetti: "Oggi su Instagram si parla solo di me... ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare Cartabianca stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima".