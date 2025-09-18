Enzo Iacchetti, Mizrahi attacca ancora: "Non credo sia in grado"

Il dopo-puntata di E' sempre Cartabianca è stato, se possibile, ancora più vivace della già infuocata diretta. Enzo Iacchetti ha pesantemente insultato Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, dandogli dello "str***o pezzo di m***a" e minacciandolo addirittura di prenderlo "a pugni" al culmine di un confronto-rissa su Gaza e Israele. Una vicenda e un video diventati ovviamente virali nel giro di pochi minuti, dividendo l'opinione pubblica e i commentatori.

"Non sono nemico di nessuno, ma per fare la pace bisogna essere in due", commenta a bocce ferme Mizrahi, intervistato dall'agenzia Adnkronos. "Sono disponibile, ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli. Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa diversamente da lui".