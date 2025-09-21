Russia, Putin fa volare i droni sul Baltico: la Germania richiama i suoi jet

L'aeronautica militare tedesca ha fatto decollare questa mattina, domenica 21 settembre, due Eurofighter per seguire un aereo militare russo IL-20M entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico, prima di affidare la scorta ai partner Nato in Svezia. Lo ha riportato Reuters sul suo sito web. "Ancora una volta, la nostra forza di allerta rapida, composta da due Eurofighter, è stata incaricata dalla Nato di indagare su un aereo non identificato, privo di piano di volo o contatto radio nello spazio aereo internazionale", ha dichiarato l'aeronautica militare tedesca in un comunicato.

"Si trattava di un aereo da ricognizione russo IL-20M. Dopo l'identificazione visiva, abbiamo affidato la scorta dell'aereo ai nostri partner Nato svedesi e siamo tornati a Rostock-Laage". Il Consiglio Nord Atlantico della Nato si riunirà martedì prossimo per discutere della violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia, hanno riferito a Reuters due funzionari a conoscenza della questione. Tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione venerdì e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti prima di essere costretti a ritirarsi.