Russia, cambio di regime dall'interno: saltano teste tra i giudici

di Caterina Spinellivenerdì 26 settembre 2025
Nuovo scandalo a Mosca, in quello che viene definito come il "Watergate russo". L'ultima testa a cadere nell'élite russa è quella dell'influente giudice Viktor Momotov. La toga, presidente del Consiglio dei giudici dal 2016, membro della Corte suprema dal 2010 e nel Presidium della Corte suprema dal 2019, è accusata di legami di affari con la criminalità e di avere interessi, illegali nella sua posizione, in una catena di alberghi.

Il Consiglio della Federazione ha nominato il Procuratore generale Igor Krasnov a Presidente della Corte suprema il giorno dopo che il suo ufficio aveva depositato le accuse a carico di Momotov presso il tribunale Ostankino di Mosca. Secondo l'accusa, Momotov avrebbe una partecipazione informale nella catena di alberghi Marton presente in almeno sette regioni del Paese, inclusa Mosca, di proprietà di Andrey Marchenko. Si tratta del 54enne descritto nelle carte dell'inchiesta come "esponente della criminalità organizzata di Krasnodar".

Da qui la decisione della procura di disporre la confisca di 95 proprietà. 44 terreni e 54 fabbricati fra cui alberghi, spa e locali con narghilé. Per un valore dell'equivalente di 107,7 milioni di dollari. Per gestire questo impero, il giudice avrebbe intrattenuto legami con la criminalità organizzata. Secondo quanto ha scoperto il sito di notizie investigative Agentsvo, Marchenko avrebbe incontrato Momotov all'università statale di Kuban alla fine degli anni Ottanta, quando Momotov insegnava alla facoltà di legge e Marchenko era un suo studente. Nel frattempo - in risposta alle accuse - Momotov ha informato l'organismo anticorruzione del Consiglio dei Giudici che sarebbe pronto a fornire spiegazioni una volta ricevuta la notifica formale della causa intentata dai procuratori statali.

