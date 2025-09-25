Ucraina, "Su-34 abbattuto": il jet russo precipita, figuraccia di Putin

Alta tensione nei cieli dell'Ucraina. Un cacciabombardiere russo e' stato abbattuto dalle forze nell'Oblast di Zaporizhzhia. Lo riporta il Kiev Independent citando fonti dell'aeronautica militare ucraina, seconod cui il Su-34 e' stato abbattuto intorno alle 4 del mattino locali lungo la linea del fronte. Quando e' stato colpito, l'aereo stava attaccando la citta' di Zaporizhzhia con bombe aeree guidate.
Il Su-34 russo e' un cacciabombardiere a medio raggio progettato in epoca sovietica, ma entrato in servizio solo nel 2014 dopo una lunga sospensione dovuta alle difficolta' economiche della Russia. Ha un equipaggio di due persone e costa dieci milioni di euro. Si stima che Mosca disponga di poco meno di 140 Su-34.
Oltre all'abbattimento del cacciabombardiere, annunciata dall'aviazione, l'intelligence militare ucraina (Gur) afferma di aver distrutto in Crimea un radar e un aereo da trasporto tattico russo Antonov An-26. Un video distribuito dal Gur si vedono i droni lanciarsi sull'An-26 e sul radar. L'aeronautica militare ucraina sostiene di aver abbattuto nella notte 150 dei 176 droni a lungo raggio lanciati dalla Russia contro il suo territorio.