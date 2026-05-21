Maldive, "risucchio impossibile": sub italiani morti, Sami Paakarinen cambia tutto

No, non sarebbe stato il cosiddetto "effetto Venturi" a uccidere i cinque sub italiani alle Maldive. A dirlo al Corriere della Sera è Sami Paakkarinen, tra i maggiori esperti al mondo di immersioni estreme. E' stato lui, insieme al suo team, a recuperare i corpi di Monica Montefalcone (51 anni, docente di ecologia presso l'Università di Genova), Giorgia Sommacal (20 anni, figlia della Montefalcone), Muriel Oddenino (ricercatrice dell'Università di Genova), Federico Gualtieri (anche lui ricercatore dell'Università di Genova e istruttore subacqueo) e Gianluca Benedetti (esperto istruttore subacqueo di Padova, residente da anni alle Maldive e guida del gruppo). Secondo Paakarinen, in grado di scendere fino a 140 metri di profondità e abituato a restare sott'acqua anche diverse ore in condizioni difficilissime, "l'immersione in grotta non è mai un'immersione facile. Richiede una pianificazione più accurata rispetto a un'immersione normale".

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Si sente però di escludere un possibile risucchio dalle cause della tragedia: "La grotta respira. C'è una corrente in entrata e in uscita, ma è davvero poco forte. Non è possibile che abbia risucchiato qualcuno". Difficile anche che i 5 sub siano entrati per sbaglio nella grotta: "Alle Maldive il sole splende fino a circa 100 metri di profondità. A 60 metri è ancora giorno. Quando entri in una grotta te ne accorgi perché cala il buio".

La Procura di Roma intanto entra nel vivo degli accertamenti sulla tragedia avvenuta nelle acque intorno all’atollo di Vaavu. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dalla pm Lucia Lotti, hanno disposto l’autopsia sul corpo di Benedetti, il primo dei cinque a rientrare in Italia. La salma è arrivata nella serata di ieri all’aeroporto di Malpensa, a Milano. Gli esami autoptici verranno eseguiti anche sugli altri corpi non appena saranno rimpatriati. L’inchiesta, aperta per omicidio colposo contro ignoti, punta a chiarire le cause dell’incidente e a ricostruire le fasi dell’immersione.

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L'ipotesi al vaglio di chi indaga, cioè l'autorità maldiviana, è quella che il gruppo si fosse affidato a un istruttore-guida che potrebbe averli indotti a violare le limitazioni sul limite di profondità per le immersioni consentite a scopo ricreazionale che fissa la soglia ai 30 metri. Gli investigatori analizzeranno anche l’attrezzatura sequestrata, compresa una GoPro recuperata all’interno della grotta, che potrebbe contenere elementi decisivi per comprendere cosa sia accaduto durante la spedizione.

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