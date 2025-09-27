George Soros, arrestato l'ex gestore del suo fondo: "Stupri sadomaso nell'attico"

L'ex dirigente di Soros Fund Management, insieme alla sua assistente Jennifer Powers, è stato arrestato per sfruttamento sessuale. Si tratta di Howard Rubin, 70 anni. Le donne coinvolte, invece, sarebbero decine, incluse ex modelle di Playboy. Un nuovo scandalo sessuale, dunque, scuote l'alta finanza americana. L'accusa è di aver gestito una rete di traffico sessuale tra il 2009 e il 2019.
"Come sostenuto nell'accusa, gli imputati hanno utilizzato la ricchezza di Rubin per ingannare e reclutare donne per impegnarsi in atti sessuali commerciali, dove Rubin ha poi torturato le donne oltre il loro consenso, causando dolore fisico e/o psicologico duraturo, e in alcuni casi lesioni fisiche", ha dichiarato il procuratore Joseph Nocella Jr. I fatti oggetto dell'indagine sarebbero avvenuti inizialmente in alcuni hotel di lusso di Manhattan. Poi, dal 2011 al 2017, gli incontri si sarebbero spostati in un attico con due camere da letto vicino a Central Park. Secondo i documenti del tribunale, nell'appartamento c'era quella che i due imputati chiamavano "The Dungeon" (la Prigione), cioè una stanza insonorizzata dipinta di rosso, dotata di serratura e attrezzata con strumenti per pratiche sadomaso.
Secondo l'accusa, Rubin e Powers avrebbero speso oltre un milione di dollari per reclutare donne in difficoltà, o abusate sessualmente già in precedenza o in difficoltà economiche o tossicodipendenti. Il sistema sarebbe stato questo: alle vittime sarebbe stato promesso del denaro in cambio di atti sessuali. Il sospetto, però, è che le violenze andassero oltre il loro consenso. Rubin e Powers, poi, avrebbero fatto firmare alle donne degli accordi di riservatezza.