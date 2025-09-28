Flotilla, Israele: "Tutto chiaro, solo una provocazione al servizio di Hamas"

Per la Flotilla in viaggio verso Gaza, pronta a forzare il blocco navale, ora si mette malissimo. Il messaggio che arriva da Gerusalemme non lascia spazio a dubbi e interpretazioni. "La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti che potevano avere a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza, dopo aver respinto altre due proposte israeliane di scaricare gli aiuti. Più chiaro di così non si può: questo non ha nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas". Queste le durissime parole diffuse su X dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar. Un messaggio come detto chiarissimo: la Flotilla rischia grosso.

Una presa di posizione durissima che arriva nei giorni in cui si discute ancora di quanto detto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha invitato a "non chiudere la porta al dialogo" e ad accogliere la proposta di mediazione del Patriarcato di Gerusalemme, in prima linea per scongiurare un’escalation che appare sempre più probabile. Richiesta, come detto, respinta al mittente dalla flotta no-Pal.