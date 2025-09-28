Flotilla, Israele: "Tutto chiaro, solo una provocazione al servizio di Hamas"

Per la Flotilla in viaggio verso Gaza, pronta a forzare il blocco navale, ora si mette malissimo. Il messaggio che arriva da Gerusalemme non lascia spazio a dubbi e interpretazioni. "La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti che potevano avere a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza, dopo aver respinto altre due proposte israeliane di scaricare gli aiuti. Più chiaro di così non si può: questo non ha nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas". Queste le durissime parole diffuse su X dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar. Un messaggio come detto chiarissimo: la Flotilla rischia grosso.
Una presa di posizione durissima che arriva nei giorni in cui si discute ancora di quanto detto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha invitato a "non chiudere la porta al dialogo" e ad accogliere la proposta di mediazione del Patriarcato di Gerusalemme, in prima linea per scongiurare un’escalation che appare sempre più probabile. Richiesta, come detto, respinta al mittente dalla flotta no-Pal.
Flotilla, i servizi: imminenti nuovi attacchi. E Israele: "Reagiremo"Cresce, vertiginosamente, la paura a bordo della Flotilla, diretta verso Gaza. Secondo fonti di intelligence italiane, i...
La tensione resta altissima ed è destinata a crescere. Secondo indiscrezioni di intelligence italiane, infatti, il rischio di nuovi attacchi con droni contro le imbarcazioni della Flottilla è considerato "concreto" già nelle prossime ore. Viene inoltre data quasi per scontata un'azione militare dell’Idf nel caso in cui le navi tentassero di forzare il blocco navale imposto da Israele. Con tutte le conseguenze del caso.
Sul piano politico interno, a sorprendere è stata l’assenza di una posizione chiara da parte della segretaria del Pd, Elly Schlein. Dopo le parole di Mattarella, la segretaria Pd ha detto di apprezzare la posizione del Quirinale, lasciando però di fatto i due deputati dem a bordo della Flotilla. A loro rischio e pericolo.