Pro-Gaza, rischio incidenti: cosa può accadere sabato

A Roma tutti appesi al destino della Flotilla. A quello che accadrà di qui alle prossime ore, a quella che potrà essere la reazione di Israele in caso di movimenti navali azzardati da parte della barche “umanitarie”. E già si cominciano a registrare le prime avvisaglie. La questione palestinese infiamma l’estrema sinistra e la manifestazione annunciata per sabato prossimo a Roma – un corteo da piazzale Ostiense a piazza San Giovanni – viene preannunciata come molto partecipata e abbastanza “calda”. C’è il rischio di sfracelli modello Milano della scorsa settimana; tanto più che gli arrivi da fuori della Capitale si cominceranno a notare tra mercoledì e giovedì e al primo contatto tra Marina israeliana e Flotilla le conseguenze le vedremo nella città eterna. Ieri hanno cominciato gli studenti, occupando il liceo Cavour.

Il comunicato studentesco è esplicito a firma dei collettivi e dalla sigla Osa. «Blocchiamo tutto per fermare lo Stato terrorista di Israele» hanno scritto i ragazzi su uno striscione srotolato sulla balaustra della scuola insieme a bandiere della Palestina. «Oggi 29 settembre occupiamo il liceo Cavour fianco a fianco con gli studenti e le studentesse che da anni si mobilitano al fianco del popolo e della resistenza palestinese e che il 22 settembre sono scesi a centinaia in piazza per lo sciopero generale!», scrive il movimento studentesco Osa dopo aver occupato all’alba il liceo. «L’occupazione del Cavour è un altro miglio percorso dall’equipaggio di terra, che con la continua mobilitazione sostiene la navigazione della Global Sumud Flotilla verso Gaza per rompere il blocco navale di Israele», aggiungono gli studenti. Un linguaggio abbastanza presuntuoso, che mette sullo stesso livello la missione in mare con l’occupazione, non esattamente complicata, di una struttura scolastica.