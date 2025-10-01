Tony Blair è l'ultimo ledaer rimasto alla sinistra

A sinistra Tony Blair è rimasto l’unico «audace e intelligente», come l’ex primo ministro britannico ha definito il piano di Donald Trump per Gaza, in base al quale farebbe parte di un “Consiglio per la pace” di supervisione internazionale una volta cessato il fuoco tra Israele e Hamas. Il 72enne non sarà il nome più ovvio cui rivolgersi quando si tratta di Medio Oriente, alla luce delle conseguenze delle guerre in Iraq e in Afghanistan, ma ci sono tre reazioni a conferma che, nell’affiancare il presidente statunitense, ha intrapreso la strada giusta. La prima è quella di Hamas: per l’organizzazione terroristica, che tiene sotto controllo Gaza e usa suoi cittadini come scudi umani da 18 anni, responsabile del peggior pogrom contro gli ebrei dalla Seconda guerra mondiale, i venti punti della proposta americana sono inaccettabili. L’iniziativa di Washington si basa su un dossier cui hanno lavorato per mesi proprio Blair complice del crimine dell’Iraq - e l’ex consigliere senior della Casa Bianca Jared Kushner, la mente degli Accordi di Abramo, che si sono poi coordinarti con l’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff.

Blair non si è inventato un ruolo: qualche mese dopo aver lasciato Downing Street, alla fine del suo secondo mandato nel 2007, a 54 anni appena, fu nominato come inviato del Quartetto per il Medio Oriente, un gruppo diplomatico composto da Stati Uniti, Nazioni Unite, Unione Europea e Russia che ha tentato, senza successo, di promuovere una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese. L’esponente della Terza via ricoprì quel ruolo per otto anni, attirandosi non poche critiche a causa della malcelata disposizione per i denari ma conquistandosi anche privilegiati rapporti diplomatici con i leader arabi, compresi quelli dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Di certo non si potrà dargli del pigro: in un’intervista del 2011 dichiarò di aver fatto avanti e indietro tra Londra e i Paesi arabi 74 volte. Non è stato pigro neanche stavolta, lavorando ai piani per Gaza per più di un anno a titolo individuale, avvalendosi del Tony Blair Institute for Global Change, la sua organizzazione no profit, per formulare uno dei punti cruciali della proposta, ovvero l’istituzione di un’amministrazione fiduciaria internazionale per l’enclave palestinese.