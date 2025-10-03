Libero logo
Parigi, pro-Pal scala una statua: finisce in disgrazia

di
venerdì 3 ottobre 2025
Brutto incidente per una manifestante pro Pal a Parigi. Come si vede in un filmato pubblicato su X, la donna stava cercando di scalare una statua, quella del Maresciallo Joseph Simon Gallieni nel 7° Arrondissement, in Place Vauban, quando a un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduta, probabilmente da diversi metri di altezza e forse sbattendo la testa. In un frame successivo, la si vede svenuta a terra. Dopo l'incidente, i soccorsi sarebbero subito giunti sul posto per verificare le condizioni della manifestante. 

