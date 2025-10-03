Trump avverte Hamas: "Firmate entro domenica o sarà l'inferno"

"Un accordo con Hamas deve essere raggiunto entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington, D.C. Ogni Paese ha firmato! Se non si raggiunge questo accordo dell'ultima possibilità, si scatenerà contro Hamas un inferno come nessuno ha mai visto prima. Ci sarà la pace in Medio Oriente, in un modo o nell'altro"; il rpesidente Usa Donald Trump lo ha scritto in un post su Truth.

"Hamas è stata una minaccia spietata e violenta, per molti anni, in Medio Oriente! Hanno ucciso (e reso la vita insopportabilmente miserabile), culminando con il massacro del 7 ottobre in Israele, neonati, donne, bambini, anziani e molti giovani uomini e donne, ragazzi e ragazze, che si preparavano a celebrare insieme la loro vita futura - ha proseguito il capo della Casa Bianca nel suo lungo post -. Come punizione per l'attacco del 7 ottobre alla civiltà, più di 25.000 'soldati' di Hamas sono già stati uccisi. La maggior parte dei rimanenti sono circondati e intrappolati militarmente, in attesa solo di un mio ordine 'GO', per estinguere rapidamente le loro vite. Quanto agli altri, sappiamo dove e chi siete, e sarete braccati e uccisi".