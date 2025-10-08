Principe Harry, in pericolo per una stalker: ecco chi è

Il principe Harry ha una stalker. E a confermarlo sono le autorità britanniche. La donna, la cui identità non è stata rivelata, lo seguirebbe ovunque. Lo avrebbe fatto anche in Nigeria, dove il duca di Sussex è andato l’anno scorso per questioni di beneficenza. Nel tempo, il problema si sarebbe intensificato. Basti pensare che durante l’ultima visita di Harry a Londra il mese scorso, la stalker, che secondo fonti di polizia soffrirebbe di problemi mentali, gli si sarebbe avvicinata in modo pericoloso per ben due volte.

Stando a quanto trapelato sull'episodio di Londra, la stalker si sarebbe nascosta nel bagno di un hotel del centro della capitale pochi minuti prima dell'arrivo del reale per i WellChild Awards dello scorso 9 settembre. Riuscendo ad evitare i controlli, avrebbe poi provato ad approcciare Harry. Le guardie del corpo si sono rese conto di cosa stesse succedendo quando la donna si trovava a soli pochi metri dal principe. A quel punto sono intervenute per metterlo al sicuro. Anche perché il profilo di questa donna sarebbe noto alla security del duca.