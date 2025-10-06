"Re Carlo non parla più con William": altra disgrazia reale

Faida in famiglia: ora Re Carlo se la prende con William. Dopo anni di continue liti con il secondogenito, ora è l'erede al trono a farlo infuriare. Tutta colpa dell'intervista del principe William a Eugene Levy su AppleTV+. Qui William ha parlato apertamente della sua infanzia e ha accennato a una riforma della monarchia. Quanto è bastato a scatenare Carlo III. "Il re lo vede come un tradimento, non come un atto di sincerità", ha dichiarato una fonte interna al palazzo a ShuterScoop.

In particolare, sono state alcune frasi pronunciate da William a finire nel mirino del padre. Parlando del principe George, il marito di Kate Middleton ha detto: "Spero che non torneremo ad alcune delle pratiche del passato con cui Harry e io abbiamo dovuto crescere, e farò tutto il possibile per assicurarmi che non regrediremo in quella situazione". E ancora, in riferimento ai cambiamenti della monarchia: "Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nei miei programmi. Un cambiamento per sempre. E lo accetto e mi piace questo cambiamento, non lo temo. È questo che mi entusiasma, l'idea di poter apportare un cambiamento. Non un cambiamento eccessivamente radicale, ma cambiamenti che ritengo necessari".