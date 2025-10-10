Trump, Gaza non basta: il Nobel per la pace alla venezuelana anti-Maduro

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato oggi all'oppositrice venezuelana Maria Corina Machado. La comunicazione è stata data dal comitato a Oslo. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia".

Una "paladina della pace coraggiosa e impegnata. Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità", ha commentato Jorgen Watne Frydnes nelle motivazioni. Negli ultimi giorni era stato fatto anche il nome di Donald Trump, tra i papabili vincitori, per via degli sforzi compiuti dal presidente americano per portare la pace in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina.

Machado, attivista venezuelana per i diritti umani, è stata deputata dell'Assemblea nazionale del Venezuela dal 2011 al 2014, è fondatrice del movimento politico Vente Venezuela, cofondatrice dell'associazione civile Súmate e membro, insieme ad Antonio Ledezma e Diego Arria, della piattaforma cittadina "Io sono il Venezuela". Machado si è presentata come principale sfidante di Nicolas Maduro alle presidenziali del luglio 2024, ma è stata esclusa dalla competizione, guidando la campagna per il candidato Edmundo Gonzalez Urrutia. Da quando le principali autorità venezuelane hanno comunicato la vittoria di Maduro, senza fornire prove, Machado si è impegnata in una campagna per "riportare la democrazia" e in una lotta per la difesa della democrazia e i diritti umani, denunciando gli abusi commessi dal governo Maduro e le numerose incarcerazioni arbitrarie degli oppositori politici. Nel 2024 ha vinto il premio Sacharov per la libertà di pensiero. "Sono sotto shock - dichiara Machado dopo l'annuncio -. Questo è un premio per un intero movimento".