Meloni sente Machado: "Cosa succede con l'uscita di scena di Maduro"

La premier Giorgia Meloni ha sentito al telefono Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Nel corso della telefonata è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione venezuelana, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto. Lo ha riferito la Presidenza del Consiglio.

Nelle scorse ore, parlando del Premio Nobel per la Pace, il presidente americano ha escluso una sua salita al potere: “La stimo, ma non ha abbastanza sostegno nel Paese per poterlo guidare”. Alla fine, a prendere il posto di Maduro è la sua vice, Delcy Rodriguez, “pronta a fare il necessario per aiutare”, come comunicato al segretario di Stato Marco Rubio. Proprio rivolgendosi a lei nelle scorse ore, il capo della Casa Bianca ha avvertito: "Se non farà la cosa giusta, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto" di quello pagato dall'ormai deposto presidente Maduro.