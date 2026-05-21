Machado, no alla cittadinanza onoraria: la sinistra italiana getta la maschera

Machado, deputata del Parlamento del Venezuela dal 2011 al 2014, apertamente anticomunista , è il simbolo della lotta al regime sanguinario di Nicolás Maduro. In segno di riconoscenza per quello che ha fatto e sta facendo per il proprio Paese, il centrodestra del capoluogo toscano aveva proposto di conferirle la cittadinanza onoraria. Ma la sinistra si è opposta.

Niente cittadinanza onoraria al premio Nobel per la pace Maria Corina Machado . La Commissione Pace del Comune di Firenze, governato da una giunta Pd, ha bocciato la proposta avanzata da tutti i gruppi del centrodestra, mettendo ancora una volta in mostra il vero volto della sinistra. Che è sempre in prima linea quando si tratta di lanciare slogan pacifisti, ma in fondo rimane vittima dell'ideologia.

Tuttavia, come spesso accade, il campo largo si è disunito. Al contrario dei colleghi, il consigliere di Italia Viva, Francesco Grazzini, ha votato a favore, mentre Michela Monaco della Lista Funaro si è astenuta.

Alessandro Draghi di Fratelli d’Italia ha dichiarato: "In commissione il Pd e Avs hanno deciso che Maria Corina Machado non avrà la cittadinanza onoraria del Comune di Firenze. Nonostante abbia avuto le chiavi della città di Madrid e di Santiago del Cile. Ritengo davvero oltraggiosi alcuni interventi di esponenti della maggioranza. Che hanno accostato il Premio Nobel per la pace del 2025 a golpisti di basso calibro".

In una nota congiunta, Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo di FdI, il leghista Mossuto, il forzista Locchi, Sabatini, Lista Schmidt, e Santarelli di Noi Moderati hanno definito il voto "un vero peccato ed uno smacco ai milioni di esuli del paese sudamericano. Alcuni dei quali residenti proprio a Firenze".