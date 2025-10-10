Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

Trump infuriato con la Cina: "Ostile, alzo i dazi e non incontro Xi"

di Ignazio Stagnovenerdì 10 ottobre 2025
Trump infuriato con la Cina: "Ostile, alzo i dazi e non incontro Xi"

(Ansa)

2' di lettura

Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale contro la Cina e annuncia dazi ancora più alti. Sono bastate poche parole del presidente Usa per far esplodere la tensione tra Washington e Pechino: "In Cina stanno accadendo cose davvero strane! Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le Terre Rare, e praticamente su qualsiasi altra cosa gli venga in mente, anche se non è fabbricata in Cina", scrive in un post su Truth Trump, rilevando che "nessuno ha mai visto niente del genere, ma in sostanza, 'intaserebbe' i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i Paesi del mondo, soprattutto alla Cina".

Poi l'affondo: "Non vedo nessun motivo per incontrare Xi Jinping", ha scritto Trump annunciando nuovi dazi, riferendosi al prossimo viaggio in Asia del presidente per l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Corea del Sud. E la reazione dei mercati a questa nuovo round tra le due potenze è stata piuttosto dura: Wall Street gira in calo, il Dow Jones perde lo 0,70% a 46.045,79 punti, il Nasdaq cede l'1,09% a 22.781,74 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,84% a 6.678,48 punti. Il presidente afferma che gli Stati Uniti sono stati "contattati da altri Paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla".

Trump, Gaza non basta: il Nobel per la pace alla venezuelana anti-Maduro

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato oggi all'oppositrice venezuelana Maria Corina Ma...

Per questo, in risposta alle mosse di Pechino, scrive Trump, "una delle politiche che stiamo valutando in questo momento è un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti d'America. Ci sono molte altre contromisure che, allo stesso modo, sono in seria considerazione".

Nobel alla Machado, la Casa Bianca: "Il Premio antepone la politica alla pace"

Non sembrano aver preso benissimo alla Casa Bianca il conferimento del Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Mach...

Nobel per la Pace Nobel, Machado fa impazzire la sinistra: "Dedico il premio a Donald Trump"

Sconcertante Autostrada, il casello infernale: dove arriva la coda

Trump a bocca asciutta Nobel alla Machado, la Casa Bianca: "Il Premio antepone la politica alla pace"

tag
donald trump
cina
usa
dazi

Nobel per la Pace Nobel, Machado fa impazzire la sinistra: "Dedico il premio a Donald Trump"

Sconcertante Autostrada, il casello infernale: dove arriva la coda

Trump a bocca asciutta Nobel alla Machado, la Casa Bianca: "Il Premio antepone la politica alla pace"

ti potrebbero interessare

3072x2047

Nobel, Machado fa impazzire la sinistra: "Dedico il premio a Donald Trump"

Andrea Carrabino
720x1280

Autostrada, il casello infernale: dove arriva la coda

Caterina Spinelli
3072x2048

Nobel alla Machado, la Casa Bianca: "Il Premio antepone la politica alla pace"

954x496

Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: la telefonata di fuoco con cui Trump ha fermato Netanyahu

Roberto Tortora