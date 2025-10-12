Donald Trump, i terroristi e il rischio delle piazze

Caro Direttore, molte cose su Gaza stanno diversamente dagli schemi correnti. Alcune considerazioni di fondo: il principale errore di Netanyahu è stato fatto nel corso dei due anni precedenti il 7 Ottobre. L’intesa fra Hamas e Netanyahu era rivolta ad isolare l’alleanza dell’autorità palestinese già di per sé in crisi. Così forte di queste convinzioni, Netanyahu ha anche trascurato tutte le indicazioni che gli provenivano dal Mossad sul fatto che invece erano in corso a Gaza preparativi militare.

Una volta che invece si è verificata l’operazione terroristica del 7 Ottobre Netanyahu ha evitato di esser messo sotto accusa dando una risposta durissima sul piano militare che però ha avuto nella sua fase finale episodi esecrabili. Ma essa non ha avuto comunque le caratteristiche del genocidio. Netanyahu ha fatto una guerra durissima, e in questo modo ha registrato due effetti contraddittori: ha prevalso del tutto sul terreno militare e ha perso la partita sul piano politico e mediatico. A sua volta però Hamas ha sbagliato le sue previsioni rispetto a quello che sarebbe avvenuto in seguito alla strage: si è trovato di fronte ad una reazione militare che lo ha messo in una posizione di estrema difficoltà anche nel rapporto con il popolo palestinese.