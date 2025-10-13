Netanyahu, mistero a Sharm el-Sheik: ecco cosa sta succedendo

Il capo della Casa Bianca ha spiegato di essere "in ritardo " per la cerimonia in Egitto, dove l'aspettano "leader importanti" che "forse quando arriverò non ci saranno più". Al vertice, infatti, la maggior parte dei leader sono arrivati con Boeing 747 e c'è il "gruppo delle nazioni più ricche" a cui verrà affidata la ricostruzione.

"Forse ci saranno solo due persone rimaste, e saranno le persone più povere". Donald Trump , nel suo intervento alla Knesset , ci scherza su: anche il presidente americano, terminato il discorso al Parlamento israeliano, vola a Sharm el-Sheikh per la tanto attesa firma formale del cessate il fuoco a Gaza .

"Nazioni ricche e potenti - ha sottolineato Trump in aula -, alcune guidate da persone potenti altre che non sosterrei". "Mi avete fatto fare tardi tra i leader dell'opposizione e Bibi che ha fatto un discorso brillante, ma molto lungo. Io pensavo di venire qui in fretta, fare un discorso e andare in Egitto. Ma non è stato così", ha ironizzato ancora Donald davanti agli onorevoli israeliani.

A Sharm non va, invece, Netanyahu contrariamente a quanto filtrato in mattinata. Un annuncio che aveva scatenato una reazione a catena: insieme a Netanyahu e al presidente palestinese Mahmoud Abbas "non si esclude la presenza di Hamas", aveva comunicato l'agenzia Adnkronos apprendendolo da fonti informate della possibile presenza del capo negoziatore del gruppo Khalil al-Hayya.