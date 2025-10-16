Hamas, ultimatum di Donald Trump: "Se continuano a uccidere, entreremo e vi uccideremo"

Picchia durissimo, Donald Trump, che dopo il colloquio telefonico con Vladimir Putin, cambiando fronte, ha rilanciato oggi, giovedì 16 ottobre, la linea durissima verso Hamas. Il tutto pubblicando su Truth un avvertimento che non lascia spazio all'interpretazione: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non era prevista dall'accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli". Le parole – le più toste dalla sigla dell'accordo di pace – arriva mentre resta fragile la fase uno dell'accordo stesso mediato dagli Stati Uniti.

Il riferimento di Trump è a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza: secondo reportage e video verificati, Hamas sta cercando di riprendere il controllo totale del territorio con metodi brutali. Sono infatti circolati filmati di esecuzioni sommarie di uomini legati e inginocchiati nelle piazze di Gaza City, massacri presentati dall'organizzazione terroristica come "punizioni per collaborazionismo e criminalità".