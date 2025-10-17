Macron-Starmer, i gemelli affossano i loro Paesi

I due hanno caratteri e profili diversissimi , fiammeggiante ed estroso il primo, studiatamente più diesel e placido l’altro, ma condividono una mentalità tecnocratica e un distacco ormai patologico dalla realtà. E così l’uno e l’altro, pur in due differenti contesti anche istituzionali, si stanno rendendo protagonisti di avventure politiche disastrose.

Starmer (che si era presentato come un moderato, e per molti versi lo era rispetto alla scatenata linea islamo-socialista del suo predecessore Corbyn) ha vinto le elezioni del 2024 più per consunzione dei conservatori che per meriti propri. I tories uscivano spossati da tredici anni di governo, avendo consumato diversi leader come primi ministri, e avendo sulle spalle il mancato controllo dell’emergenza immigrazione. Di più: i promessi tagli di tasse non erano arrivati e la stessa occasione offerta da Brexit era purtroppo stata vissuta sempre con una certa timidezza, più come un’insidia che invece (come avrebbe dovuto essere) come un’opportunità.

Sta di fatto che Starmer, in campagna elettorale, si era tenuto vago: niente attacchi scomposti a Brexit, dichiarazioni generiche e non aggressive in economia, insomma attendeva solo di raccogliere una vittoria scontata. Ma subito dopo il prevedibile successo elettorale, il richiamo della foresta è stato più forte di lui: una scarica di tasse e di interventismo pubblico, e ovviamente sbarchi ai massimi.

Quanto a Macron, la vicenda è arcinota. Perse le Europee 2024 dal suo partito, l’inquilino dell’Eliseo ha tentato la mossa del cavallo convocando elezioni politiche istantanee. Obiettivo? Unire tutto e il contrario di tutto (inclusi massimalisti, pro Pal, antisemiti e estremisti politici assortiti) pur di fermare la destra. L’operazione è numericamente riuscita ma con il piccolo “dettaglio” di essersi ritrovato con un Parlamento senza maggioranza. Morale: dall’estate ’24, due governicchi sono già caduti e un terzo è faticosamente in sala parto. Di più: Macron è la figura più detestata degli ultimi cinquant’anni anni in Francia, e non c’è francese che non gli imputi (giustamente) questa atroce impasse.

E proprio qui scatta un’altra similitudine tra i due. Vistisi persi sul terreno della politica estera, entrambi hanno cercato rifugio in politica estera, schierandosi a corpo morto sul versante pro Pal. Lo hanno fatto a partire da atteggiamenti diversi verso Trump (Starmer ha una buona relazione personale con il Presidente americano, diversamente da Macron che sogna un ruolo mondiale da anti-Trump), ma l’uno e l’altro, per inseguire le piazze e il conformismo mediatico, si sono lanciati verso il riconoscimento istantaneo della Palestina.

Un oggettivo favore ad Hamas, che infatti gongolava. Paradosso nel paradosso: da agosto la Lega Araba (mica un covo di sionisti e di atlantisti), facendo sponda alla Casa Bianca, aveva chiesto ai terroristi di disarmarsi e rilasciare gli ostaggi. Ma Hamas oggettivamente traeva benzina politica per resistere proprio dall’appoggio offerto stoltamente da Parigi e da Londra. Fino all’esito che conosciamo: alla fine, pure Starmer e Macron si sono presentati a Sharm el Sheik per far corona a Trump, ma- ecco il punto- ci sono arrivati dopo essersi ostinatamente collocati dalla parte sbagliata.