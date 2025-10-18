Hamas, un mostro a 4 teste

Per sconfiggere un nemico, occorre prevedere le sue mosse e conoscere la sua mentalità. Magnus Ranstorp, esperto di terrorismo islamico dell’Accademia militare di Svezia, ha iniziato a studiare a fondo Hamas dagli anni ’90, ha incontrato il loro fondatore, lo sceicco Ahmed Yassin, e ha seguito l’evoluzione del “movimento di resistenza islamico” (la cui sigla significa “zelo” e “devozione”) fino all’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza. E ora, dopo aver scritto numerose opere sul fenomeno palestinese, è venuto il momento di tirare alcune conclusioni. Provvisorie, in attesa degli sviluppi, dei quali si può comunque individuare una direttrice.

Attualmente, scrive Randstorp sul numero di ottobre di CTC Sentinel, la rivista dell’accademia militare statunitense di West Point, Hamas è divisa in due fazioni. Da un lato, il blocco pragmatico che fa riferimento a Khaled Mashal disposto a cedere il controllo della Striscia di Gaza, ad abbandonare la lotta armata, a riunirsi con l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e perfino ad accettare la soluzione a due Stati. Dall’altro, i sostenitori di Khalil Al-Hayya che, nonostante sia il negoziatore degli accordi del Cairo e di Sharm el Sheikh, rappresenta l’ala dura, che rifiuta il disarmo e continua a fare affidamento su Qatar, Turchia e Iran per non scomparire completamente dal territorio e preparare l’insorgenza militare.