Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio al gala per i 50 anni della NIAF (Fondazione Nazionale Italia America), ha difeso le tradizioni condivise tra Italia e Stati Uniti, opponendosi a chi tenta di dividerle. "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura `Woke´", ha dichiarato, riferendosi alle polemiche sul Columbus Day in America. Meloni ha denunciato il tentativo di cancellare le celebrazioni di Cristoforo Colombo: "è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell'arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo". Ha ribadito che "Il Columbus Day è qui per restare", ringraziando Donald Trump per aver ripristinato le celebrazioni con una recente proclamazione. Meloni ha sottolineato l’alleanza tra Italia e Usa: "Insieme, gli Stati Uniti e l'Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero".

Ha elogiato la NIAF, definendola "la voce incrollabile, il cuore pulsante e la spina dorsale della comunità italoamericana", celebrando il contributo degli italoamericani nella costruzione dell’America moderna, fondata su lavoro, famiglia e fede. Il presidente Sergio Mattarella, tramite l’ambasciatore Marco Peronaci, ha aggiunto: "I cittadini americani di origine italiana contribuiscono a fare grande questo Paese, con ingegno, umanità e laboriosità". Ha lodato i 50 anni della NIAF, che "testimoniano l'orgoglio di essere stati parte della crescita e dello sviluppo di un popolo che ha saputo integrarsi attorno ai valori di libertà, eguaglianza e democrazia", definendola "un punto di riferimento saldo e dinamico, capace di farsi interprete dei tempi e di creare un ponte di dialogo tra passato e futuro".