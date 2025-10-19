Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Trump-Zelensky, il retroscena sulla lite: "O accetti, o verrai distrutto"

domenica 19 ottobre 2025
Trump-Zelensky, il retroscena sulla lite: "O accetti, o verrai distrutto"

1' di lettura

È il Financial Times a rivelare alcuni dettagli sull'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe "distrutto" l'Ucraina se non avesse accettato. Addirittura il quotidiano parla di un faccia a faccia sfociato più volte in una "lite furibonda". Secondo le fonti, Trump ha gettato via le mappe della linea del fronte in Ucraina, ha insistito affinché Zelensky consegnasse l'intero Donbass a Putin e ha ribadito i punti chiave espressi dal leader russo nel loro colloquio del giorno prima. 

Nel frattempo Zelensky ha detto al capo della Casa Bianca di "essere pronto" ad andare a Budapest, dove il presidente americano ha annunciato che incontrerà il leader russo Vladimir Putin. In un'intervista a Nbc, Zelensky ha definito Putin un "terrorista" ma ha ribadito la sua disponibilità a incontrare lo zar di persona. "Se vogliamo davvero una pace giusta e duratura, abbiamo bisogno di entrambe le parti in questa tragedia", ha detto. "Come si possono raggiungere degli accordi senza che noi ci parliamo?".

Alla domanda se avrebbe insistito per andare a Budapest, Zelensky ha risposto di aver detto a Trump: "Sono pronto". Infine, sullo zar il presidente ucraino ha invitato Donald Trump a esercitare maggiore pressione  affinché ponga fine alla guerra contro il suo vicino, affermando che il presidente russo è piu' forte di Hamas.

"Trump sgancia letame col caccia": il video fake spiana la sinistra

Su Truth Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

Guerra senza fine Pokrovsk, disaatro dei russi: dopo la nube tossica respinti dagli ucraini

tag
volodymyr zelensky
donald trump
ucraina

"Trump sgancia letame col caccia": il video fake spiana la sinistra

Su Truth Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

Guerra senza fine Pokrovsk, disaatro dei russi: dopo la nube tossica respinti dagli ucraini

ti potrebbero interessare

886x1394

"Trump sgancia letame col caccia": il video fake spiana la sinistra

1122x832

Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

Redazione
730x412

Pokrovsk, disaatro dei russi: dopo la nube tossica respinti dagli ucraini

Redazione
960x540

Ucraina, Zelensky dopo l'incontro con Trump: "La prima cosa è il cessate il fuoco"