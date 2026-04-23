Belgio, il kit anti-blackout: acqua, coltello, fischietto

Ricordate l’improbabile “ kit di sopravvivenza ” da 72 ore lanciato giusto un anno fa dall’estrosa riformista belga Hadja Lahbib? Ebbene quella che sembrava un’uscita un po’ bizzarra di una di una commissaria europea forse un po’ inesperta è stata presentata in queste ore dallo stesso governo belga nella campagna «Ready. Together», passo necessario per «prepararsi allo shock», ha detto il ministro dell'Interno Bernard Quintin , che potrebbe essere rappresentato da un lockdown innescato da una grave crisi energetica , inondazioni «dovute ai cambiamenti climatici», una guerra o più precisamente «un attacco russo», insomma, tutte quelle situazioni «non così lontane dall’accadere» che metterebbero a dura prova la “resilienza» dei cittadini. Il governo di Bruxelles suggerisce dunque che è meglio prepararsi psicologicamente e con una scorta in casa di acqua in bottiglia, nonché alimenti a lunga conservazione che non richiedono elettricità per la preparazione (come frutta secca, biscotti e conserve) e un relativo apriscatole. Ma anche preparare una borsa in caso di evacuazione, con dentro i documenti di identità, altri documenti importanti come le copie dei contratti assicurativi, i numeri di telefono di parenti e amici.

Ma se l’emergenza dura più di 72 ore? . Se comincia a mancare il carburante e l’elettricità, i bancomat non funzionano e i negozi chiudono, davvero il governo riuscirebbe a trovare una soluzione e a ripristinare il tutto in 3 giorni? Il Belgio è tristemente noto per le sue lungaggini e per il suo sistema di potere bizantino frammentato in tre regioni, tre lingue e mille inutili rivoli. Bruxelles stessa ci ha messo 613 giorni per riuscire a trovare un accordo per formare un semplice governo cittadino, riuscirebbe davvero a far fronte a un’emergenza distopica postnucleare in cui i belgi per comunicare sono costretti a chiamarsi con un fischietto? «Niente panico», afferma il ministro Quintin, ma fino a un certo punto. «L’obiettivo non è instillare paura, ma nemmeno nascondere la testa sotto la sabbia. Anche se oggi non siamo in guerra» ha aggiunto minaccioso, «non mi spingerei a dire che non siamo sotto attacco: ogni giorno subiamo attacchi informatici contro i nostri sistemi, dai quali ci proteggiamo».