Solovyev torna sull'Italia e attacca Mattarella: “Quando paragona la Russia al Terzo Reich non sapete di che parla”

"Voi, italiani, forse non lo sapete, ma voglio che sappiate della vergogna dei vostri nonni e bisnonni venuti in questa terra per uccidere i cittadini sovietici. In Donbass avete imposto la regola che per un italiano ucciso ne eliminavate 80", ha aggiunto Solovyev. L'ennesimo delirio di un personaggio che ormai ha un solo obiettivo: infangare il nostro Paese che sta saldamente dalla parte giusta della Storia, accanto all'Ucraina. E a quanto pare la posizione ferma del governo Meloni al fianco di Kiev ha fatto perdere la testa a qualcuno dalle parti del Cremlino al punto da scatenare una guerra mediatica contro il nostro Paese.