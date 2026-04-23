Solovyev torna sull'Italia e attacca Mattarella: “Quando paragona la Russia al Terzo Reich non sapete di che parla”

Altro giro, altro insulto. Vladimir Solovyev, il mastino di Putin che pontifica sulle tv russe, ecco che attacca anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver insultato Giorgia Meloni: "Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica: quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che 'è peggio di un animale', quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa parlate", afferma nel suo programma nella puntata “Appello all'Italia - finanziatori del nazismo”, riferendosi, senza citarli direttamente, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio.
Meloni e Solovyov, FdI denuncia Travaglio: "Ecco la solidarietà del Fatto""Per il buonsenso hanno la penna scarica. Per spargere livore, invece, l’inchiostro abbonda". Su X Frate...
"Voi, italiani, forse non lo sapete, ma voglio che sappiate della vergogna dei vostri nonni e bisnonni venuti in questa terra per uccidere i cittadini sovietici. In Donbass avete imposto la regola che per un italiano ucciso ne eliminavate 80", ha aggiunto Solovyev. L'ennesimo delirio di un personaggio che ormai ha un solo obiettivo: infangare il nostro Paese che sta saldamente dalla parte giusta della Storia, accanto all'Ucraina. E a quanto pare la posizione ferma del governo Meloni al fianco di Kiev ha fatto perdere la testa a qualcuno dalle parti del Cremlino al punto da scatenare una guerra mediatica contro il nostro Paese.