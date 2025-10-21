Nicolas Sarkozy, primo giorno di galera: che libro si porta

Alle 9.30, alla Santé, l'ultimo istituto penitenziario di Parigi, situato nel cuore di Montparnasse, arriverà oggi un nuovo detenuto: Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, condannato a cinque annidi reclusione per associazione a delinquere nell'ambito dell'affaire sui finanziamenti libici alla campagna elettorale per le presidenziali del 2007. L'ex inquilino dell'Eliseo ha dichiarato al Figaro e alla Tribune du dimanche di non aver chiesto alcun trattamento di favore per la sua permanenza dietro le sbarre e di essersi rifiutato di presentare una richiesta per una cella singola, nonostante l'amministrazione penitenziaria abbia deciso di metterlo in isolamento per garantire la sua sicurezza. Il protocollo che lo attende è dunque lo stesso riservato agli altri detenuti: una cella di undici metri quadrati, con un letto e una finestra sigillati, un piccolo televisore e un frigo su richiesta. Sarkozy non avrà invece diritto al telefono.

Come ogni detenuto, verranno rilevate le sue impronte digitali, gli verrà scattata una fotografia e gli verrà assegnato un numero di matricola, la sua carta d'identità interna al carcere. Il Figaro, domenica, ha rivelato l'elenco delle altre cose che Sarkò ha il diritto di portare in prigione. «La djellaba (l'abito tradizionale islamico, ndr) è consentita, così come il tappeto da preghiera, ma la bussola è vietata», ha detto al Figaro l'ex presidente, annunciando che porterà con sé anche due libri, una biografia di Gesù scritta da Jean-Christian Petitfils e il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, la più celebre storia di evasione. Ma non è tutto. Sarkò porterà con sé anche carta e penna perché è deciso a scrivere un libro sulla sua detenzione: “Le mie prigioni”, in salsa sarkozysta. L'ex capo dello Stato francese, alla Santé, sarà in isolamento perché la direzione del carcere non ha altri mezzi per garantire la sua sicurezza. Rimangono tuttavia alcuni interrogativi, visto che i suoi vicini in isolamento saranno narcotrafficanti o aspiranti terroristi.