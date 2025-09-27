Sarkozy in carcere? Ombre sul giudice: scandalo in Francia

«Un golpe giudiziario contro la separazione dei poteri». All’indomani della condanna a cinque anni per associazione a delinquere nell’ambito dell’affaire sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale del 2007, i luogotenenti del fu Ump, oggi Républicains, serrano i ranghi attorno all’ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy. Henri Guaino, l’intellettuale dell’âge d’or della sarkozia, colui che scriveva i discorsi all’ex presidente gollista, ha preso in mano la penna per denunciare sul Figaro lo strapotere dei giudici francesi. «A meno che non sia totalmente contraddetta in appello, ci sarà un prima e un dopo la sentenza emessa dal Tribunale correzionale di Parigi, il 25 settembre 2025, contro Nicolas Sarkozy», ha scritto Guaino.

Una posizione condivisa da tutti gli esponenti gollisti, ma anche dai sovranisti del Rassemblement national, che giovedì, per voce di Marine Le Pen, hanno messo in guardia dalla «generalizzazione dell’esecuzione provvisoria», ossia l’applicazione immediata della pena in attesa dell’appello decisa dai giudici, che costringerà Sarkozy a passare diverse notti in gattabuia. «È una sentenza scioccante”, ha dichiarato ieri su BfmTv l’avvocato di Sarkò, Jean-Michel Darrois, precisando che il suo assistito non chiederà la grazia al presidente Macron, perché «vuole dimostrare la sua innocenza».