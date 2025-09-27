Sarkozy in carcere? Ombre sul giudice: scandalo in Francia

«Un golpe giudiziario contro la separazione dei poteri». All’indomani della condanna a cinque anni per associazione a delinquere nell’ambito dell’affaire sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale del 2007, i luogotenenti del fu Ump, oggi Républicains, serrano i ranghi attorno all’ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy. Henri Guaino, l’intellettuale dell’âge d’or della sarkozia, colui che scriveva i discorsi all’ex presidente gollista, ha preso in mano la penna per denunciare sul Figaro lo strapotere dei giudici francesi. «A meno che non sia totalmente contraddetta in appello, ci sarà un prima e un dopo la sentenza emessa dal Tribunale correzionale di Parigi, il 25 settembre 2025, contro Nicolas Sarkozy», ha scritto Guaino.
Una posizione condivisa da tutti gli esponenti gollisti, ma anche dai sovranisti del Rassemblement national, che giovedì, per voce di Marine Le Pen, hanno messo in guardia dalla «generalizzazione dell’esecuzione provvisoria», ossia l’applicazione immediata della pena in attesa dell’appello decisa dai giudici, che costringerà Sarkozy a passare diverse notti in gattabuia. «È una sentenza scioccante”, ha dichiarato ieri su BfmTv l’avvocato di Sarkò, Jean-Michel Darrois, precisando che il suo assistito non chiederà la grazia al presidente Macron, perché «vuole dimostrare la sua innocenza».
Carla Bruni? Meno male che c'è lei...Vale per chiunque stia accanto a una persona potente: di lui/di lei diranno che è per interesse o per soldi, l&rs...
Ad aumentare le tensioni è l’informazione pubblicata sui social, e confermata dal legale di Sarkò, secondo cui la presidente del tribunale che ha emesso il verdetto, Nathalie Gavarino, ha partecipato nel 2011 nella veste di sindacalista a una manifestazione contro Sarkozy, allora capo dello Stato. «La condanna dell’ex presidente mostra lo scivolamento di un Paese dove non si giudica più in base al diritto ma all’identità dell’accusato», ha commentato sul Point Franz-Olivier Giesbert. Sarkozy è stato convocato per il 13 ottobre dalla Procura nazionale finanziaria, che gli comunicherà data e luogo in cui sconterà la pena.
Nicolas Sarkozy, la cella in cui verrà rinchiuso...
Con ogni probabilità, sarà condotto alla prigione della Santé, nel quartiere di Montparnasse, l’ultimo istituto penitenziario all’interno di Parigi. Come riporta France Info, lo attende l’area “Vip” del carcere, quella destinata alle persone vulnerabili e dove aveva passato alcune notti l’ex imprenditore e presidente del Marsiglia Bernard Tapie. Le condizioni di detenzione, invece, saranno le stesse degli altri detenuti: cella di 9 metri quadrati, con una doccia, un letto e forse una televisione.