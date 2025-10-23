Ucraina, i soldati russi si arrendono? Putin senza pietà: li fa saltare in aria

Niente di nuovo sul fronte orientale. O meglio, ancora una scena agghiacciante dal conflitto tra Russia e Ucraina. Un soldato di Mosca, costretto ad alzare le braccia di fronte agli ucraini - non era un disertore, ma un combattente sconfitto -, viene fatto esplodere con un drone russo. Il Daily Mail ha pubblicato il video diventato subito virale su Telegram. Nel filmato si vede appunto il militare camminare in una strada che sembra deserta. Poi alza le mani, forse perché avvertito dal nemico. Ma a quel punto il colpo di scena: viene fatto saltare in aria e una nube di fumo lo avvolge facendolo scomparire dall'inquadratura.

Invece di permettere al proprio militare di sopravvivere, l’operatore del drone nemico ha sganciato una bomba su di lui, ponendo fine all’istante alla vita del soldato che cercava di arrendersi. Questo episodio è un’ulteriore prova che il nemico non attribuisce alcun valore alla vita dei propri uomini ed è disposto a compiere azioni crudeli pur di nascondere i segni di riluttanza a combattere tra le proprie truppe", il commento del comando ucraino su Telegram.