Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Vladimir Putin minimizza le sanzioni e minaccia l'Ucraina: "Una risposta sbalorditiva"

giovedì 23 ottobre 2025
Vladimir Putin minimizza le sanzioni e minaccia l'Ucraina: "Una risposta sbalorditiva"

2' di lettura

Dopo che gli Stati Uniti di Donald Trump annunciano un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che mira in particolare al settore petrolifero, piove la reazione del Cremlino. Il vertice di Budapest tra Vladimir Putin e Trump pare ufficialmente archiviato. "Ora vedo che il presidente degli Stati Uniti ha deciso di annullare o rinviare questo incontro. Molto probabilmente, verrà rinviato", ha detto lo zar, spiegando che "questi incontri devono essere ben preparati".

Putin ha minimizzato l’impatto delle nuove misure economiche imposte da Washington. "Le sanzioni Usa non avranno un impatto significativo sull’economia russa", ha affermato, rimarcando tuttavia le possibili conseguenze sui mercati energetici globali. "Un forte declino della quantità di petrolio russo sul mercato porterà a un aumento dei prezzi", ha avvertito, ricordando che "sostituire le forniture di petrolio russo sul mercato dell’energia globale richiederà del tempo", ha minacciato il presidente russo.

Toni ben più duri, invece, per quel che riguarda l'Ucraina. Da Putin nuove minacce a Kiev: lo zar ha evocato ritorsioni nel caso di un attacco con missili a lungo raggio, quei Tomahawk in cima alla lista dei desideri di Volodymyr Zelensky. "Se l’Ucraina lanciasse attacchi con armi a lungo raggio contro la Russia, la risposta sarebbe sbalorditiva", ha scandito Putin, così come riferisce l’agenzia Tass. 

Trump e Putin, salta l'incontro: cosa c'è dietro, l'ira di Mosca

Non ci sarà l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. O perlomeno, non "a breve". Lo afferma al...

Nonostante i toni minacciosi, Putin ha ribadito di voler lasciare aperto uno spiraglio diplomatico. "Il dialogo è sempre meglio di qualsiasi confronto, di qualsiasi disputa e soprattutto della guerra. Pertanto, abbiamo sempre sostenuto la prosecuzione del dialogo, e questo è vero anche ora", ha affermato.

Dall'altro lato, il presidente ucraino Zelensky ha invitato l’Unione europea ad aumentare la pressione su Mosca, anche attraverso l’utilizzo degli asset russi congelati. "Gli Stati dell’Ue sono più vicini oggi a una decisione sull’uso degli asset russi, prospettiva di cui la Russia ha molta paura", ha detto da Bruxelles. "Il risultato di questo incontro è che abbiamo sanzioni sull’energia russa. Non abbiamo incontri in Ungheria senza l’Ucraina, e non abbiamo ancora i Tomahawk. Questo è il risultato. Penso che non sia male", ha concluso Zelensky.

Trump: “Non incontrerò Putin. Sanzioni Usa sul petrolio russo”

Donald Trump ha annullato un incontro con Vladimir Putin, dichiarando che non avrebbe portato ai risultati desiderati, p...

Effetto-sanzioni Cina, stop al petrolio russo: Trump stravolge gli equilibri

Paletti Israele, Vance: "Cisgiordania, no all'annessione". E Netanyahu si ferma

Nemico giurato" Alan Friedman, sparata su Donald Trump: "Cosa sussurrano a Bruxelles"

tag
ucraina
russia
vladimir putin
donald trump
usa
volodymyr zelensky

Effetto-sanzioni Cina, stop al petrolio russo: Trump stravolge gli equilibri

Paletti Israele, Vance: "Cisgiordania, no all'annessione". E Netanyahu si ferma

Nemico giurato" Alan Friedman, sparata su Donald Trump: "Cosa sussurrano a Bruxelles"

ti potrebbero interessare

2072x1382

Cina, stop al petrolio russo: Trump stravolge gli equilibri

Redazione
1400x933

Israele, Vance: "Cisgiordania, no all'annessione". E Netanyahu si ferma

Maria Pia Petraroli
2480x1715

Alan Friedman, sparata su Donald Trump: "Cosa sussurrano a Bruxelles"

Redazione
1400x933

Pedro Sanchez si inchina a Donald Trump: 2,2 miliardi alle forze armate

Carlo Nicolato