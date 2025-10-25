Usa, tatuaggio nazista: scandalo a sinistra, chi è questo candidato

"Ero molto ubriaco": così un candidato dem al Senato negli Usa ha giustificato un errore, cioè un tatuaggio col teschio nazista, un teschio “Totenkpof” delle SS, fatto sul petto. Un errore a cui poi ha cercato di rimediare coprendo il tatuaggio con l'immagine di un cane. Si tratta di Graham Platner, un ex marine, che ha smentito di essere “segretamente nazista”. L'errore risalirebbe a 20 anni fa in Croazia mentre era in congedo con i suoi commilitoni. L'uomo ha aggiunto che fino a poco tempo fa non sapeva neanche che quella immagine fosse associata alla polizia nazista.
Il candidato liberal, 41 anni, aveva persino pubblicato un video in cui cantava in mutande alla festa di nozze del fratello. A raccontare la notizia il New York Post. Intervistato dall'Associated Press, Platner ha dichiarato di non essere riuscito a rimuovere il tatuaggio nella zona rurale del Maine in cui vive. Di qui l'idea di coprirlo con un altro: "Volevo togliermi questa cosa dal corpo".
L'ex marine, ora allevatore di ostriche e candidato politico per la prima volta, sta portando avanti una campagna progressista contro la repubblicana Susan Collins, che detiene il seggio al Senato da 30 anni. In corsa alle primarie democratiche, però, c'è anche la governatrice Janet Mills. Nonostante le scuse, però, c'è chi non crede alla storia raccontata da Platner, come la direttrice della sua campagna elettorale, Genevieve McDonald, che infatti ha deciso di abbandonare il suo incarico. “Forse non lo sapeva quando l’ha fatto, ma avrebbe dovuto coprirlo perché sa benissimo cosa significa”, ha spiegato.