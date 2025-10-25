Libero logo
Trump, "cosa chiederò a Xi Jinping": l'annuncio prima dell'incontro

di
sabato 25 ottobre 2025
2' di lettura

Il presidente americano Donald Trump spera in un "grande incontro" con il presidente cinese Xi Jinping: a dirlo è stato lui stesso mentre era in viaggio verso Kuala Lumpur, in Malesia. I due leader si incontreranno in Corea del Sud l'ultimo giorno di viaggio di Trump nella regione. L'obiettivo è raggiungere un accordo per porre fine alla guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.

"Abbiamo molte cose da discutere - ha detto il capo della Casa Bianca -  compresi i nostri agricoltori. I vari accordi commerciali che sono stati stipulati in passato, alcuni firmati, altri no. Penso che sarà un incontro molto positivo". Passando al tema della guerra in Ucraina, ancora in corso, Trump ha aggiunto: "Abbiamo imposto sanzioni molto severe alla Russia. Penso che queste sanzioni saranno, sapete, molto dure, molto forti. Ma vorrei che la Cina ci aiutasse. Ho un buon rapporto con, come sapete, il presidente Xi, molto buono. Ci incontreremo. Avremo un buon incontro. Sono abbastanza sicuro che avremo un ottimo incontro. Ma penso che faremo buoni affari. Una delle cose di cui parleremo è la questione Russia-Ucraina: stanno uccidendo 7.000 persone a settimana. Soldati, soprattutto soldati, e ne parleremo sicuramente. Anche lui vorrebbe vederne la fine". 

Successivamente, riferendosi alle recenti dichiarazioni del presidente russo in merito alle sanzioni americane, Trump ha spiegato che il leader del Cremlino sembra aver preso l'argomento troppo alla leggera: "Vladimir Putin ha detto che le sanzioni 'non avranno un effetto così grande'. Questo è quello che dice, non so. Non credo che abbia ragione". 

