Trump, "cosa chiederò a Xi Jinping": l'annuncio prima dell'incontro

Il presidente americano Donald Trump spera in un "grande incontro" con il presidente cinese Xi Jinping: a dirlo è stato lui stesso mentre era in viaggio verso Kuala Lumpur, in Malesia. I due leader si incontreranno in Corea del Sud l'ultimo giorno di viaggio di Trump nella regione. L'obiettivo è raggiungere un accordo per porre fine alla guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.

"Abbiamo molte cose da discutere - ha detto il capo della Casa Bianca - compresi i nostri agricoltori. I vari accordi commerciali che sono stati stipulati in passato, alcuni firmati, altri no. Penso che sarà un incontro molto positivo". Passando al tema della guerra in Ucraina, ancora in corso, Trump ha aggiunto: "Abbiamo imposto sanzioni molto severe alla Russia. Penso che queste sanzioni saranno, sapete, molto dure, molto forti. Ma vorrei che la Cina ci aiutasse. Ho un buon rapporto con, come sapete, il presidente Xi, molto buono. Ci incontreremo. Avremo un buon incontro. Sono abbastanza sicuro che avremo un ottimo incontro. Ma penso che faremo buoni affari. Una delle cose di cui parleremo è la questione Russia-Ucraina: stanno uccidendo 7.000 persone a settimana. Soldati, soprattutto soldati, e ne parleremo sicuramente. Anche lui vorrebbe vederne la fine".