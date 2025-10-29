Venzuela, navi Usa schierate: il timore di un attacco missilistico

Tredici forze navali, tra cui otto navi da guerra, tre navi d'assalto anfibie e un sottomarino; più di 700 missili e oltre 180 Tomahawk: si tratta di uno dei più grandi spiegamenti militari statunitensi davanti alle coste del Venezuela, il più grande dai tempi della prima Guerra del Golfo (1990-1991), secondo uno studio di esperti del Centro per gli studi strategici e internazionali. Intanto si attende l'arrivo della mega-portaerei Gerald Ford, una delle navi più pericolosi della Marina Usa, che potrebbe giungere in posizione tra una decina di giorni.

L'escalation militare sembra essere dietro l'angolo. "Non mandi una delle tue risorse navali più importanti soltanto per farle fare un giro e stare lì a guardare. O la si usa o la si riassegna immediatamente. Molto probabilmente ci sarà un attacco missilistico contro il Venezuela": questa la previsione dell'ex colonnello della Marina Mark Cancian. Nel frattempo, diverse navi da guerra assegnate alla missione antidroga nei Caraibi si sono spostate per evitare uragano di categoria 5 che ha devastato la Giamaica ieri e oggi ha raggiunto Cuba. Ma l'operazione va comunque avanti.