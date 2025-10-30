Furto al Louvre, nuovo colpo di scena: chi è stato arrestato a Parigi

Svolta nel caso del furto al Louvre. Le forze dell'ordine francesi hanno arrestato altre cinque persone nell'ambito dell'indagine sullo spettacolare furto di gioielli al museo francese dei giorni scorsi. A riferirlo l'emittente radiofonica Rtl, che cita fonti vicine all'inchiesta. Ieri due arrestati hanno ammesso una parziale responsabilità. Il procuratore ha specificato che gli arresti sono stati effettuati a Parigi e nella Seine-Saint-Denis e che le perquisizioni effettuate non hanno ancora portato alla luce la refurtiva. Per quanto riguarda i profili dei cinque individui arrestati, Laure Beccuau rimane cauta. Tuttavia, chiarisce che "uno di loro era nel mirino degli investigatori poiché c'erano prove del DNA che lo collegano alla rapina". Gli altri arrestati sono persone "che possono fornire informazioni su come si sono svolti gli eventi".

In particolare uno dei presunti autori del furto di gioielli al Louvre arrestati faceva parte del commando che ha messo a segno il colpo. Lo riporta le Parisien che cita fonti informate secondo cui si tratta di uno dei due motociclisti della rapina. Era stato identificato ma non ancora localizzato dagli inquirenti, che lo avevano posto sotto sorveglianza ed era stato grazie a lui che sono stati arrestati gli altri quattro sospettati.