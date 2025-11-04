Dick Cheney morto a 84 anni: vicepresidente di Bush, tratteggiò la guerra al terrorismo

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo ha comunicato la famiglia, come riporta la Cnn. Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni simbolo del potere a Washington. Nei suoi ultimi anni, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue intense critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un "codardo" e la più grande minaccia di sempre per la repubblica.

Fino a dichiarare, prima delle elezioni presidenziali del 2024, di avere intenzione di votare per la candidata democratica Kamala Harris, cosi' da "mettere il Paese al di sopra del partito" in difesa della Costituzione. Afflitto da problemi cardiaci fin da giovane età, Cheney è sopravvissuto a diversi infarti ea un trapianto di cuore nel 2012. Ex deputato del Wyoming, capo di gabinetto alla Casa Bianca e segretario alla Difesa sotto George Bush padre, Cheney tornò alla politica attiva nel 2000, quando fu da George W. Bush di individuare un candidato alla vicepresidenza. La scelta ricadde infine su di lui, che accetto' di diventare il numero due di un presidente inesperto e ridotto da un'elezione contestata.

L'11 settembre 2001 Cheney si trovò alla Casa Bianca quando gli aerei dirottati da al Qaeda colpirono le Torri gemelle. Da quel momento, spiego' in seguito, si sentì "un uomo cambiato", deciso a prevenire qualsiasi nuovo attacco ea proiettare la potenza statunitense in Medio Oriente. Dalla crisi seguita a quegli eventi nacque la dottrina neoconservatrice dell'intervento preventivo e del cambio di regime. Il vicepresidente sostenne con forza la necessità di rovesciare il regime di Saddam Hussein, accusando l'Iraq di possedere armi di distruzione di massa e di intrattenere legami con al Qaeda. Le indagini successive dimostrarono che tali accuse si basavano su informazioni errate o manipolate. Cheney continua' tuttavia a difendere le scelte dell'amministrazione Bush, affermando che si agì "sulla base delle migliori informazioni d'intelligence disponibili" e negando qualsiasi manipolazione dei dati. Figura chiave dell'apparato di sicurezza post-11 settembre, Cheney fu tra i principali difensori dei metodi di "interrogatorio rafforzato" adottati contro i sospetti terroristi e della detenzione senza processo nella base di Guantanamo, a Cuba.