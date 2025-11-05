New York, Mamdani? Il nuovo modello da seguire per la sinistra italiana

I democratici vogliono il loro Donald Trump, uno carismatico che buca gli schermi, al quale i social non li devi spiegare, uno che azzecca le battute e i tempi comici e ai poveri dice che non lo saranno più. Ma la sinistra, più o meno ovunque nel mondo, è un partito che non sceglie, cui le cose più che altro capitano, e così le è successo di leggere sui giornali che in casa le era nata una star.

Il problema è che quella star la sinistra non l’ha mica allevata: uno come Zohran Mamdani, membro pagante dei Socialisti Democratici d’America dal 2017, se l’è ritrovato. Uno di 34 anni, musulmano, talmente antisemita da confondere “Intifada” con “Jihad” (noi lo sappiamo che non li “confonde”, lo fa apposta, ma loro?) e da avere rapporti con radicali anti-israeliani come Siraj Wahhaj, un imam di Brooklyn un tempo nella lista dei terroristi del Dipartimento di Polizia di New York e che va dicendo di voler sostituire la Costituzione degli Stati Uniti con il Corano, uno cioè che non è mica roba loro, anzi, Mamdanii democratici li ha sempre schifati. Tant’è che il mese scorso, durante un raduno per la campagna elettorale, nel Queens, la governatrice dem di New York Kathy Hochul è salita sul palco, ha salutato, «Ciao New York!», e 13mila persone le hanno urlato contro: «Tassa i ricchi!». Qualcuno, nella folla, le ha dato pure della «nazista». Hochul non ha detto altro, dietro di lei il Presidente dell’Assemblea di New York Carl Heastie, dem pure lui, si fissava le scarpe.