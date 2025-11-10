La Mansion De Luinny, aggressione in diretta tv: il dramma in piscina

Violenta aggressione in diretta: durante il reality La Mansion De Luinny, in onda sulla tv domenicana, è scoppiata una feroce lite in giardino tra la content creator Yina Calderon e la deejay "La Pira", con la prima che ha spinto in piscina l'altra. Yina si è poi tuffata anche lei solo per afferrare per i capelli la "rivale" e tenerle la testa sott'acqua. A evitare la tragedia è stato il tempestivo intervento degli altri concorrenti, che hanno subito allontanato la Calderon dalla deejay.
Quello a cui i telespettatori hanno assistito, però, è stato un episodio di violenza molto grave. Nei video ripresi dalle telecamere del programma e diventati virali online si vede la donna spingere "La Pira" in piscina dopo una dura discussione. Durante la colluttazione, dopo che tutte e due sono finite in acqua, la concorrente aggredita avrebbe rischiato anche di sbattere la testa contro il bordo della piscina. Cosa che ha messo ancora più in allarme i presenti. Il conduttore del reality, Luinny, è già intervenuto per annunciare sanzioni disciplinari per entrambe.
Se la deejay è stata punita per la provocazione, Yina invece è stata espulsa. "Con tutto il dolore del mio cuore, devo dire che abbandoni la casa in questo momento", le ha comunicato il conduttore. "Peccato, perché se ne va il rating, ma io non mi faccio intimidire da nessuno. Mi è sfuggita un po' la mano perché ha iniziato a provocarmi", ha risposto lei. La vittima dell'aggressione, comunque, aveva chiesto di non espellere la compagna, dichiarando di non serbare rancore per quanto successo: "Non sono d'accordo che venga espulsa, non fatela andare via. Lei non mi ha fatto nulla e questa sera la passerò tranquilla e in pace".