La Mansion De Luinny, aggressione in diretta tv: il dramma in piscina

Violenta aggressione in diretta: durante il reality La Mansion De Luinny, in onda sulla tv domenicana, è scoppiata una feroce lite in giardino tra la content creator Yina Calderon e la deejay "La Pira", con la prima che ha spinto in piscina l'altra. Yina si è poi tuffata anche lei solo per afferrare per i capelli la "rivale" e tenerle la testa sott'acqua. A evitare la tragedia è stato il tempestivo intervento degli altri concorrenti, che hanno subito allontanato la Calderon dalla deejay.

Quello a cui i telespettatori hanno assistito, però, è stato un episodio di violenza molto grave. Nei video ripresi dalle telecamere del programma e diventati virali online si vede la donna spingere "La Pira" in piscina dopo una dura discussione. Durante la colluttazione, dopo che tutte e due sono finite in acqua, la concorrente aggredita avrebbe rischiato anche di sbattere la testa contro il bordo della piscina. Cosa che ha messo ancora più in allarme i presenti. Il conduttore del reality, Luinny, è già intervenuto per annunciare sanzioni disciplinari per entrambe.