Trump, il piano Usa per costruire "una base militare vicino Gaza"

Gli Stati Uniti starebbero pianificando la costruzione di una base militare al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. A diffondere la notizia la testata d'informazione israeliana specializzata nel giornalismo investigativo Shomrim per cui la base sarebbe destinata a ospitare forze internazionali incaricate di garantire il mantenimento del cessate il fuoco e potrebbe accogliere migliaia di soldati. Le stesse fonti riferiscono che il progetto avrebbe un costo stimato di circa 500 milioni di dollari e che i colloqui tra funzionari statunitensi, governo israeliano e Forze di difesa israeliane (Idf) sono già in corso per individuare potenziali siti nell'area intorno alla Striscia di Gaza.

"È difficile sopravvalutare l'importanza della costruzione di una base di questo tipo - ha fatto sapere un funzionario alla testata -. Dalla Guerra dei Sei Giorni, Israele ha cercato di ridurre al minimo il coinvolgimento internazionale. La creazione di una base statunitense sul suolo israeliano dimostra quanto Washington sia determinata a essere coinvolta nella gestione di Gaza e nel più ampio conflitto israelo-palestinese".