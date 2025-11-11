Principe Andrea, ancora tensioni: scoppia un altro caso

Libero logo
martedì 11 novembre 2025
Nuovi problemi a Buckingham Palace secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti si vocifera che il Palazzo stia  valutando il cognome di Andrea in conformità con i desideri della defunta regina. Una volta che i suoi titoli sono stati tolti, l'ex duca è stato presentato come  Andrew Mountbatten Windsor, tuttavia, gli addetti ai lavori reali hanno  sottolineato che il nome della famiglia dovrebbe essere Mountbatten-Windsor. Questa questione riguarda   

Direttamente il tema dell’eredità della defunta regina e la dichiarazione fatta durante il Consiglio Privato del 1960, dove era stato stabilito il cognome di famiglia per i discendenti senza titoli  che non sono principi o principesse.  Il nome era stato creato per incorporare il cognome di Philip Mountbatten nella linea Windsor, una mossa simbolica che riflette il matrimonio della regina e il continuo legame tra la sua famiglia e quella del marito.

Con quella dichiarazione del 1960,  Andrea nato poco dopo, era il primo bambino reale ufficialmente registrato con il cognome Mountbatten-Windsor.

