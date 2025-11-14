Libero logo
venerdì 14 novembre 2025
Suv elettrico cinese scala la montagna di Tianmen: finisce malissimo

Tecnologia da migliorare. Almeno per il fuoristrada elettrico Chery Fengyun X3L. Il velivolo, mercoledì scorso, ha tentato una vera e propria impresa: salire le famose scale della montagna Tianmen, in Cina. La stessa montagna nota per i suoi 150 metri di dislivello, 300 di lunghezza e una forte pendenza. Eppure, mentre sembrava farcela, l'auto è arretrata rovinosamente, travolgendo ringhiere e lasciando dietro di sé un discreto conto dei danni. 

Il video della "missione" e del suo flop è diventato in pochissimo tempo virale sui social. L’evento, organizzato per promuovere il modello, si è concluso con le scuse ufficiali della casa automobilistica. La Chery Fengyun X3L (chiamata anche Fulwin X3L) è un SUV ibrido plug-in di grandi dimensioni con un design squadrato ispirato alla Land Rover Defender; costa fra 13 e 18mila euro.

​Il tentativo fallito di Chery segue invece il successo ottenuto da Land Rover nel 2018, quando Tung Ho Pin, pilota del team Jaguar Formula E Racing, aveva scalato tutti i 999 gradini con una New Range Rover Sport in 21 minuti e 47 secondi. La campagna di Land Rover era stata denominata "Dragon Challenge". Questa volta però i cinesi devono ancora lavorarci su. 

cina

