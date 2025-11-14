Ilaria Salis, l'Ungheria affonda il colpo: "Antifa Ost, insieme a lei"

"Antifa Ost non è un 'gruppo di attivisti': è un'organizzazione terroristica". L'Ungheria riporta la notizia che "il Dipartimento di Stato americano ha ufficialmente designato quattro gruppi Antifa come organizzazioni terroristiche globali, tra cui Antifa Ost, la violenta brigata Antifa che, insieme alla famigerata Ilaria Salis, ha aggredito persone innocenti in pieno giorno a Budapest nel febbraio 2023".

La vicenda è ormai nota e ha visto l'europarlamentare di Alleanza Verdi e sinistra italiana essere "salvata" dal Parlamento Ue che ha confermato l'immunità. "La stessa terrorista che il Parlamento europeo protegge dalle responsabilità con l'immunità parlamentare - tuona in un tweet il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs -. L'Ungheria l'aveva già dichiarata organizzazione terroristica nel settembre 2025. Ora anche gli Stati Uniti lo hanno detto: Antifa Ost non è attivismo politico, ma terrorismo di estrema sinistra. Tolleranza zero per i terroristi Antifa!".