"Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la c… di magia": l'ex di Nessy fuori controllo

Un delirio costellato da minacce a Giorgia Meloni e insulti al Papa. Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo condannata in Appello in Egitto per adulterio e attualmente nascosta con la figlia di tre anni, si sfoga in un video fornito al Corriere della Sera dall’avvocatessa della donna, poi rimosso da TikTok.“Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la c… di magia che avete fatto…”, ha urlato l’uomo nelle immagini visionate dai giornalisti

.Nel video Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda minaccia il Papa, parla di Cristo, di presunti “portali dell’inferno” e mostra un atteggiamento aggressivo e del tutto fuori controllo. L’avvocata Agata Armanetti ha commentato: “Si tratta di un video che mostra in modo lampante la pericolosità del soggetto e che rende ancora più urgente l’intervento delle istituzioni italiane”.Nessy Guerra, sulla sua pagina social, ha rivolto un nuovo appello per fare ritorno in Italia con la bambina: “Aiutatemi, ho paura, non usciamo di casa. Sappiamo che ora lui è per strada, gira sempre. Suo padre dovrebbe intervenire e farlo curare in una struttura adeguata. Alla fine è suo figlio”.

Nelle immagini l’uomo parla in modo confusionale: “Adesso facciamo un bel test. Questo venerdì vediamo quella cosa che ho fatto al Papa, al sosia di Cristo dell’altra volta, vediamo la prossima volta chi becca, a chi tocca…”.Il video ha allarmato la legale di Nessy, che sottolinea la necessità di un intervento immediato delle autorità italiane per tutelare la donna e la figlia piccola, attualmente costrette a vivere nascoste in Egitto.